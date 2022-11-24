Жительница Кузбасса напала с ножом на подругу

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новокузнецке задержали 49-летнюю женщину, которая напала с ножом на знакомую. Об этом сообщила есс-служба регионального управления Росгвардии.

Ночью росгвардейцы прибыли по сигналу 43-летней пострадавшей к многоквартирному дому на улице 13 микрорайон. Женщине оказывали помощь медики. Оказалось, что они с подругой выпивали у нее дома, и в ходе застолья поссорились. Тогда гостья схватила кухонный нож и ударила им хозяйку в руку. Пострадавшая женщина выбежала на улицу, позвонила в скорую и правоохранителям.

Нападавшую 49-летнюю горожанку росгвардейцы нашли в квартире. Женщину передали сотрудникам органов внутренних дел.