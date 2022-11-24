В Кемерове с понедельника начнет ходить автобус №35

Фото: администрация г. Кемерово

С понедельника, 28 ноября, в Кемерове начнет ходить автобус №35, который свяжет Шалготарьян с Южным. Маршрут проложен через новый участок улицы Пролетарской, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ранее кемеровчанам предложили выбрать самим удобную схему движения для автобусов № 35. В итоге наибольшее количество голосов было отдано за вариант с заездом на Кузнецкий проспект и улицу Федоровского. Ежедневно на линию будут выходить пять современных автобусов.

Маршрут автобуса №35 будет выглядеть следующим образом:

В сторону Южного: проспект Октябрьский, Пионерский бульвар, проспект Ленина, улица Соборная, улица Сибиряков-Гвардейцев, проспект Кузнецкий, улица Федоровского, улица Пролетарская, улица Автозаводская, улица Космическая, улица Радищева, улица В.Волошиной.

В сторону Шалготарьяна: улица В.Волошиной, улица Дружбы, улица Космическая, улица Автозаводская, улица Пролетарская, улица Федоровского, проспект Кузнецкий, улица Сибиряков-Гвардейцев, улица Соборная, проспект Ленина, Пионерский бульвар, проспект Октябрьский.