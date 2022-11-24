В Кемерове автомобиль врезался в здание супермаркета

Фото: Инцидент Кемерово

Сегодня утром в Кемерове кроссовер врезался в здание магазина. Очевидцы разместили в соцсетях фото с места аварии.

Инцидент произошел в районе дома 19 «В» на улице Свободы. На кадрах видно, что разбита стеклянная стена супермаркета.

В городской ГИБДД корреспонденту «Комсомолки» рассказали, что за рулем автомобиля Chery находился 37-летний мужчина. Он выезжал из двора, не справился с управлением и врезался в здание. Сам водитель в результате ДТП не пострадал.

В Госавтоинспекциии призвали автомобилистов быть предельно внимательными, изменить привычный стиль вождения на зимний, учитывать дорожные и метеорологические условия.