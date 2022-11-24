В Новокузнецке дети мобилизованных будут бесплатно ездить в общественном транспорте

Фото: архив "КП" Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

В Новокузнецке детям мобилизованных будет предоставлено право бесплатного проезда в общественном транспорте. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что не оплачивать поездки смогут учащиеся муниципальных общеобразовательных организаций.

Единый центр организации пассажирских перевозок уже передал проездные билеты для школьников и сопровождающих их взрослых (для ребят из «началки») в Комитет социальной защиты. Сейчас специалисты выдают проездные семьям мобилизованных.