В Кемеровостате рассказали, в каком возрасте женщины в Кузбассе чаще всего рожают

Фото: Олеся Ерошенко

Ко Дню матери, который отмечается 27 ноября, Кемеровостат подготовил праздничную статистику. Данные опубликованы на официальном сайте ведомства.

По данным на 1 января, в нашем регионе проживает 1406,6 тыс. женщин (это 54% общей численности населения). Из них в репродуктивном возрасте (15-49 лет) - 43,8%.

В прошлом году в Кузбассе на свет появилось 21,6 тыс. новорожденных. 33,7% из них были первенцами, 36,3% - вторыми детьми в семье, а 29,9% - третьими и более. В 2021 году в Кузбассе у 303 жительниц родились двойни, у трех - тройни. Общий коэффициент рождаемости в прошлом году составил 8,2 на 1000 человек населения, за девять месяцев этого года на - 7,7 на 1000 человек населения.

Чаще всего в прошлом году становились матерями жительницы в возрасте 30-34 года (29,1%) и 25-29 лет (26,6%). Наименьшая доля родившихся детей приходилась на женщин 20-24 лет (18,5%). При этом среди мамочек замужем оказались 72,3%.