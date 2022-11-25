Губернатор Кузбасса пообщался с матерями и женами мобилизованных

Фото: пресс-служба АПК

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев пообщался с матерями и женами мобилизованных из Кемеровского муниципального округа. Встреча прошла в преддверии Дня матери в доме культуры поселка Новостройка, сообщает пресс-служба АПК.

Глава региона рассказал, что во время последнего посещения учебного центра в Юрге военнослужащие попросили его поздравить жен и матерей с наступающим Днем матери. Он выполнил обещание и поблагодарил всех собравшихся женщин за достойное воспитание детей.

- Мама — самое святое, что есть на свете. Первая, кого мы видим — мама, первое слово, которое мы произносим — мама. И когда мужчина сталкивается с самыми сложными испытаниями в жизни, он тоже вспоминает маму. Мы гордимся вами и вашими детьми, — сказал Сергей Цивилев.

На встрече присутствовало более 60 женщин. Губернатор напомнил, что в Кузбассе за семьей каждого мобилизованного закреплен социальный работник, который помогает в решении всех возникающих проблем.