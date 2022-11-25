В Министерстве образования Кузбасса рассказали, при какой температуре школьникам можно не ходить на занятия

Фото: архив "КП" Фото: Олег Укладов

В Кузбассе наступили сильные холода и, по прогнозам, морозы пока отступать не планируют. В связи с этим в Министерстве образования Кузбасса напомнили, при какой температуре школьникам можно не посещать занятия.

В видеоролике, опубликованном министерством образования, говорится, что при температуре -27 градусов и ниже в школу могут не идти ученики 1-4 классов, при -30 градусах - ученики 1-6 классов, при -32 и ниже - ученики 1-8 классов, при - 36 и ниже - ученики 1-11 классов.

При этом уточняется, что решение, отправлять или нет ребенка на занятия в такие морозы, принимают родители. Школы будут работать в любом случае.