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НовостиПроисшествия25 ноября 2022 3:01

Малыша, обварившегося кипятком, экстренно доставили вертолетом из Тисуля в Кемерово

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото:телеграм-канал Беглов_Zdrav

Фото:телеграм-канал Беглов_Zdrav

В Кемерово вертолетом санитарной авиации доставили 10-месячного ребенка, нуждающегося в экстренной медицинской помощи. Об этом сообщил министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов в своем телеграм-канале.

Малыш опрокинул на себя емкость с кипятком, и медики приняли решеное экстренно перевезти ребенка в Кемерово. Маленького пациента доставили спецрейсом из Тисуля. Борт приземлился поздно вечером в аэропорту областной столицы. Бригада санитарной авиации передала ребенка специалистам ожогового центра ККБСМП им. М.А. Подгорбунского.

По словам врачей, сейчас малыш находится в стабильном состоянии и получает все необходимое лечение.