В Кузбассе один человек пострадал в ДТП со скорой

Фото: ГИБДД Кузбасса

В Юрге произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи и машины ВАЗ-2110. Обстоятельства произошедшего рассказали в ГИБДД Кузбасса.

Авария произошла накануне вечером на пересечении улиц Московской и Машиностроителей. По предварительным данным, 33-летний водитель легковушки не уступил дорогу автомобилю скорой с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. В результате столкновения сам автомобилист получил травмы.

В отношении мужчины был составлен административный протокол. Теперь водителю грозит штраф в размере до пяти тысяч рублей или лишение прав. Его автомобиль забрали на специализированную стоянку.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В полиции напомнили, что согласно п. 3.2 ПДД РФ, при приближении транспортного средства с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить ему дорогу.