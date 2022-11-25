Утром 25 ноября в Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 3,0. Об этом сообщается в оперативной сводке Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Фото: asgsr.ru

Подземные толчки были зафиксированы в 7.30 по местному времени. ЧП произошло в точке с координатами 52.90 широты и 88.01 долготы - это недалеко от поселка Шерегеш Таштагольского района.

Магнитуда землетрясения составила 3,0, а интенсивность - 3,4 балла по шкале MSK64.

Сейсмособытие носило естественный характер - оно обозначено в сводке как earthquake - «землетрясение».