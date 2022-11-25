Глава Кемерова рассказал, когда начнется ремонт легкоатлетического манежа

Манеж в Кемерове

В Кемерове в следующем году начнется ремонт легкоатлетического манежа, расположенного на улице Ворошилова. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Дмитрий Анисимов.

Манеж был построен почти 40 лет назад, позже рядом с ним появился стадион. Сейчас объектам нужен капитальный ремонт. Его будут выполнять поэтапно, параллельно решая вопросы финансирования.

Первым делом будет реконструирован открытый стадион – работы начнутся уже в следующем году. По словам мэра, проект модернизации разработан и прошел госэкспертизу. Вскоре будет определен подрядчик. На стадионе планируется обновить покрытие, отремонтировать трибуны, установить опоры освещения и электронное табло.

На втором этапе предстоит выполнить капремонт здания самого манежа.