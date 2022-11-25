Кузбасс поделится с Челябинской областью наработками по патриотическому воспитанию

Подписи под соглашением о сотрудничестве поставили главы регионов. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Кузбасс и Челябинская область заключили соглашение о сотрудничестве в сфере патриотического воспитания детей и молодежи. Подписи под документом поставили главы регионов – Сергей Цивилев и Алексей Текслер.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подчеркнул, что регион готов поделиться с Челябинском своими наработками по патриотическому воспитанию

Напомним, в этом году во все образовательные организации региона внедрили программу патриотического воспитания, основанную на программе Кемеровского президентского кадетского училища.

Также Сергей Цивилев предложил челябинцам наращивать сотрудничество по поиску информации и увековечиванию памяти о героях в рамках деятельности региональных отделений Военно-исторического общества.