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НовостиОбщество25 ноября 2022 6:46

Кузбасс поделится с Челябинской областью наработками по патриотическому воспитанию

Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА
Подписи под соглашением о сотрудничестве поставили главы регионов.

Подписи под соглашением о сотрудничестве поставили главы регионов.

Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Кузбасс и Челябинская область заключили соглашение о сотрудничестве в сфере патриотического воспитания детей и молодежи. Подписи под документом поставили главы регионов – Сергей Цивилев и Алексей Текслер.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подчеркнул, что регион готов поделиться с Челябинском своими наработками по патриотическому воспитанию

Напомним, в этом году во все образовательные организации региона внедрили программу патриотического воспитания, основанную на программе Кемеровского президентского кадетского училища.

Также Сергей Цивилев предложил челябинцам наращивать сотрудничество по поиску информации и увековечиванию памяти о героях в рамках деятельности региональных отделений Военно-исторического общества.