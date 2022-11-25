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НовостиОбщество25 ноября 2022 7:38

Синоптики рассказали, как долго в Кузбассе продержатся морозы

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Олег УКЛАДОВ

Холодная погода сохранится в Кузбассе до начала декабря. Об этом сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Метеорологи объяснили, что накрывшие регион морозы связаны с установлением антициклона и затоком холодной воздушной массы из районов Якутии. В ночные часы температура по области уже понижалась до отметок в -30 градусов. А в ближайшее время похолодает еще сильнее: по ночам будет до -32... -35 и ниже, в дневное время -25... -27 градусов. Охлаждающий эффект добавит северный ветер.

- Такая погодная обстановка сохранится до конца ноября и в первых числах декабря, - сообщили синоптики, отметив также, что атмосфера будет спокойной и установится инверсия (на разных высотах будет наблюдаться разная температура).