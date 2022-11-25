Полиция Новокузнецка разыскивает 43-летнюю женщину

В Новокузнецке пропала без вести 43-летняя горожанка. Полиция просит местных жителей помочь в ее поисках.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

В ориентировке сказано, что разыскивается Наталья Викторовна Бабиковова, 10.02.1979 года рождения. Последний раз женщину видели 17 октября этого года.

Приметы пропавшей: рост 155-160 см, на вид около 45 лет, среднего телосложения, волосы темно-русые до плеч.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении новокузенчанки, просят позвонить по телефонам полиции: 8-(3843)-74-14-93, 8-(3843)-57-45-98 или на телефон 02 (с мобильного - 102).