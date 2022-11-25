В Кузбассе подросток сам пришел в полицию, узнав, что его разыскивают

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Юрге пропавший без вести 17-летний подросток нашелся. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Накануне юношу объявили в розыск. Сообщалось, что 21 ноября он сел в рейсовый автобус, следующий из деревни Верх-Тайменка в Юргу, и пропал. Полицейские начали поиск несовершеннолетнего.

В итоге подросток, узнав о том, что его разыскивают, сам пришел в полицию. Оказалось, что он вместо того, чтобы отправиться на учебу, поехал на попутках в Новосибирск. Противоправных действий в отношении ребенка не совершалось.

Подростка передали законным представителям.