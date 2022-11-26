Кузбасский «Шерегеш» стал лучшим курортом в Сибири

Фото: АПК.

В столице России прошла национальная премия «Горы России» нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». По ее результатам, кузбасский СТК «Шерегеш» победил в следующих номинациях: «Самый событийный горнолыжный курорт страны», «Лучший горнолыжный курорт Сибирского федерального округа» и «Лучший отель горнолыжного курорта Сибирского федерального округа» для отеля Family resort & Spa «Ольга».

Губернатор Кузбасса отметил, что полученные награды вполне заслуженные. Особое доказательство этому - максимальное количество посещений Шерегеша, а именно более двух миллионов человек за прошлый сезон.

В этом году для курорта обустроили новый удаленный багажный терминал, установили освещение для вечерних катаний, построили новые дороги, гостиницы. В планах - создать больше горнолыжных трасс и местный аэропорт.