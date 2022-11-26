В Кемерове штрафуют перевозчиков за холодные автобусы

Фото: администрация г. Кемерово.

В Кузбасс из-за холодного антициклона пришли морозы, в связи с этим специалисты УЕЗТУ объявила о проверочных рейдах городского транспорта.

В автобусах, троллейбусах и трамваях температура должна быть не ниже 12 градусов тепла. Если по какой-либо причине правило нарушается, транспорт не выходит на рейс или заменяется другим. При этом на линию нужно выходить с уже прогретым салоном и с работающими на максимуме батареями. Жалобы по поводу холодных автобусов, троллейбусов и трамваев можно оставлять по телефону 57-46-57.

В Кемерове уже выявили 10 нарушений в 480 машинах общественного транспорта. Перевозчик, который обязан обеспечить теплом пассажиров, за нарушения заплатит штраф.