Кузбасские полицейские подготовили сюрприз своим мамам ко Дню матери

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

27 ноября - День матери, и в преддверии этого праздника сотрудники ГУ МВД по Кемеровской области подготовили сюрприз для своих мам.

В Главное управление МВД позвали 13 мам, чьи дети работают в органах внутренних дел. Сначала их сердечно поздравил и преподнес благодарственные письма начальник ГУ МВД генерал-майор полиции Геннадий Корниенко:

- Ваши дети выбрали очень сложную, ответственную, благородную и подчас опасную профессию сотрудника органов внутренних дел. Неважно, в чем состоит специфика их службы - охранять порядок, расследовать преступления, проводить сложнейшие экспертизы, задерживать злоумышленников или рассказывать о настоящих героях-полицейских, - они делают это блестяще. И в этом огромная ваша заслуга! Вы воспитали в детях самые главные качества человека - честность, неравнодушие, желание помогать другим.

Дальше член Общественного совета при ГУ МВД вручил билеты в музей-заповедник «Томская писаница» и поблагодарил матерей за достойное воспитание своих детей, которые после этого вошли с букетами цветов в зал, где проходило мероприятие. Женщинам очень понравилось поздравление, ведь, как они поделились впечатлениями, это повод провести время со своими детьми.