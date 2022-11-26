Кузбассовцы забрали золото, серебро и бронзу на турнире по гиревому спорту в Улан-Удэ

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов сообщил в своем телеграм-канале о победах кузбассовцев в Улан-Удэ на Всероссийском турнире по гиревому спорту на призы заслуженного мастера спорта С.Т. Леонова.

Новокузнечане завоевали золото и бронзу в дисциплине толчок по длинному циклу, серебро - в двоеборье. При этом Сергей Гульба, ветеран гиревого спорта, выполнил норматив мастера спорта среди ветеранов во время двоеборья. А Дмитрий Петров теперь - бронзовый призер первенства страны.

Помимо этого, четыре кузбассовца забрали четыре медали на соревнованиях по тяжелой атлетике в Туле.