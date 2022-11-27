В Кузбассе мобилизованных поддержали концертом, посвященном их матерям

Во время концерта прозвучали патриотические композиции, казачьи песни и произведения, посвященные мамам. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

В юргинской военной части состоялся концерт для мобилизованных и добровольцев. Выступления кузбасских коллективов были организованы для поддержки военнослужащих, и были посвящены их мамам, как знак того, что в регионе будут заботиться о них, пока их сыновья служат отчизне.

- Любовь к Родине, к родительскому дому, к матери — в сердце каждого из нас. Первое слово, которое мы произносим, — мама. К маме мы идем поделиться радостью или посоветоваться в сложной ситуации. Мы благодарны вашим матерям за то, что они воспитали таких воинов, как вы - настоящих защитников своего дома, Отечества. И этот концерт посвящен именно им, — сказал Сергей Цивилев, открывая мероприятие, которое и был организовано по его инициативе.

Как сообщили в пресс-службе администрации регионального правительства, перед бойцами выступили артисты Центра народного творчества Кузбасса, а также коллективы Березовского и Юргинского округов. Во время в концерта прозвучали известные патриотические композиции, включая последний хит «Я -русский», казачьи песни и музыкальные произведения, посвященные мамам.