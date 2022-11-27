Сергей Цивилев поздравил кузбасских женщин с Днем матери

День матери в России отмечают в последнее воскресенье ноября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Кузбассса поздравил жительниц региона с Днем матери. Поздравление губернатора опубликовано на сайте администрации правительства.

Напомним, День матери в России отмечается в последнее воскресенье ноября, которое в этом году выпадает на 27 число.

В своем поздравлении губернатор Кузбасса подчеркивает, что тепло маминых рук, ее забота с первых дней становятся для нас примером доброты и чуткости. И отмечает, что не зря говорят, что будущее любой нации — в руках матерей, которые передают нам традиционные духовно-нравственные ценности и показывают пример поведения в обществе.

В завершение поздравления глава региона напрямую обратился к кузбасским женщинам.

- От всей души поздравляю вас с праздником! Спасибо за ваш бесценный ежедневный труд и мудрость. Желаю, чтобы за бесконечные терпение и заботу дети благодарили вас своими успехами и достижениями! Путь не иссякает ваша жизненная энергия, а семьи полнятся благополучием и счастьем! - сказал Сергей Цивилев.