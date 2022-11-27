В Кемеровском районе выявлен очаг бешенства

Бездомные собаки могут быть переносчиками бешенства. Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Под Кемеровом выявлен очаг бешенства: об этом говорится в распоряжении за подписью исполняющего обязанности губернатора Ильи Середюка, опубликованном в Электронном бюллетене Кузбасса на сайте администрации регионального правительства.

Согласно документу очаг бешенства выявлен на территории Берегового обхода, площадь которого составляет 32 тысячи гектаров. На всем этом участке, а также на прилегающей к нему территории радиусом 2,5 километра введен карантин на три месяца — до 25 января 2023 года - и запрет на посещение, в том числе, на охоту. Также на этой территории будет выполнен отлов всех бродячих или гуляющих без хозяина домашних животных, чтобы предотвратить распространение болезни. Напомним, инфекция передается людям и животным через укусы, царапины или слизистые обычно посредством слюны. Переносить бешенство могут лисицы, ежи, барсуки, мыши и крысы, а из домашних животных - собаки и кошки.

Добавим, что согласно распоряжению администрации области от 2000 года, границы Берегового обхода проходят по следующим территориям:

северная – от пересечения автомобильных дорог Кемерово-Промышленная, объездной дороги вокруг города Кемерово и Новокузнецк-Новосибирск на восток по объездной дороге до автодороги Кемерово-Ленинск-Кузнецкий, далее до южной окраины села Березово и далее по прямой на восток до пересечения с рекой Томь в районе острова Большой, далее вниз по течению до северной оконечности острова Большой;

восточная – от северной оконечности острова Большой вверх по течению реки Томь до границы Крапивинского района;

южная – от реки Томь на запад по границам Крапивинского, Промышленновского, Топкинского районов до автострады Промышленная-Кемерово;

западная – от границы Топкинского района на север по автостраде Промышленная-Кемерово до объездной дороги Новокузнецк-Новосибирск.