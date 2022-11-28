В Кузбассе полицейские задержали парня с пакетом наркотиков

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Прокопьевске полицейские задержали 21-го мужчину с килограммом конопли. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Сотрудники патрульно-постовой службы во время патрулирования заметили в частном секторе подозрительного молодого человека с черным пакетом в руках. Парень шел, постоянно оглядываясь, а когда заметил полицейских, выбросил пакет и попытался убежать. Сотрудники задержали молодого мужчину.

21-летний прокопчанин оказался уже судим ранее. А в его пакете полицейские обнаружили коноплю. Как пояснил молодой человек, он заготовил ее для собственного потребления.

На молодого человека завели уголовное дело. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.