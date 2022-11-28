В Кузбассе суд обязал муниципалитет отремонтировать деревянный дом XIX века

Фото: пресс-центр Мариинского городского суда Кемеровской области.

В Кузбассе суд обязал муниципалитет за год привести в надлежащий вид деревянный дом, который является объекта культурного наследия. Об этом рассказали в пресс-службе Мариинского суда.

Этот дом был построен на Большой Московской улице (ныне – улица Ленина) в конце XIX века. Позже он был продан Северной Промконторе треста «Запсибзолото», а затем передан на баланс Управления Сиблагом МВД и использовалось в качестве жилья для сотрудников Сиблага. Последние годы в доме размещались две жилые квартиры. В 2010 году постройку признали непригодной для жилья, и спустя семь лет дом расселили. Сейчас собственником квартир является Мариинский муниципальный округ.

При этом в 2019 году был утвержден план ремонтно-реставрационных работ дома, согласно которому муниципалитет должен был привести в порядок постройку до 30 июня 2022 года. Однако этого сделано не было. Дом до сих пор находится в плачевном состоянии: разрушена печная труба, отсутствует конек, полностью утрачена дощатая пристройка одной из квартир. В здании есть трещины, сколы, щели в стыках обшивки и другие повреждения. Кроме того, на фасаде висит баннер, из-за чего деревянная конструкция замокает и разрушается сильней.

Комитет по охране объектов культурного наследия Кузбасса обратился в суд с просьбой обязать ответчика отреставрировать постройку в течение года. Суд удовлетворил требования истца. Таким образом, комитет по управлению муниципальным имуществом обязан до 9 мая 2023 года представить проектную документацию по проведение реставрационных работ и затем в течение года организовать эти работы.