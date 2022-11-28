Первый винодельческий форум: за 5 лет РСХБ вложил в отрасль 21 млрд рублей

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

За 5 лет Россельхозбанк профинансировал проекты в области виноградарства и виноделия на 21 млрд рублей и готов выступать локомотивом развития этого сегмента АПК. Об этом сообщил Первый Заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Кирилл Левин на пленарном заседании первого российского винодельческого форума.

Заместитель Председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко, открывая форум, отметила необходимость поддержки отечественных виноградарей и виноделов со стороны государства и бизнеса. По ее словам, был запущен федеральный проект, цель которого – увеличение площади виноградников в плодоносящем возрасте. Для этого правительство будет выделять ежегодно до 3,5 млрд рублей. Общий объем поддержки до 2030 года превысит 26 млрд рублей.

Другое направление – это поддержка частных инвестиций. Важное значение имеют программы льготного кредитования и льготного лизинга.

На сегодняшний день Россельхозбанк оказал поддержку 16 значимым инвестпроектам в этой области: это инвестиции в производство вина и закладку виноградников, образовательные инициативы, решения, позволяющие оптимизировать бизнес-процессы.

В запущенной РСХБ два года назад «Школе фермера» в этом году появилась новая специализация «Виноградарство». РСХБ участвует в поддержке высокотехнологичных решений в области развития виноградарства, а также помогает развивать винный туризм в России в рамках цифровой платформы банка Свое За городом.

- Россельхозбанк готов выступить локомотивом развития отрасли, консолидировать на своей базе знаковые проекты, знания и лучшие практики, – сказал Кирилл Левин.

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