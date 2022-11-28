В Кузбассе бывший сотрудник завода отсудил у работодателя 450 тысяч рублей

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кемерове бывший сотрудник завода получил заработную плату только после обращения в суд. Об инциденте рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Кемеровской области – Кузбассу.

Мужчина являлся сотрудником завода, однако был уволен за якобы отсутствие на рабочем месте. Сотрудник не согласился с решением работодателя и за восстановлением нарушенных прав обратился в суд. Его требования были удовлетворены. Суд обязал работодателя выплатить работнику заработную плату за время вынужденного прогула.

Судебный пристав ознакомил руководителя завода с материалами исполнительного производства, сроками для добровольного исполнения, а также мерами принудительного характера. После этого задолженность по заработной плате была выплачена в полном объеме.