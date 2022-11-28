В Кемерове пропал без вести 21-летний парень

Фото: Лиза Алерт Кузбасс

В Кемерове разыскивается 21-летний Евгений Сергеевич Комаров. Ориентировку на пропавшего без вести разместили в соцсетях волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

Парня видели в последний раз 27 ноября. Он ушел из дома в неизвестном направлении и больше не вернулся.

Сообщается, что рост молодого человека 180 см, он худощавого телосложения, у него темно-русые волосы, серые глаза. Кемеровчанин был одет в коричневую кожаную куртку, черные штаны, черные ботинки, белую шапку и черные перчатки.

Отмечается, что молодой человек нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто знает что-либо о местоположении пропавшего или готов оказать помощь в его поисках, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.