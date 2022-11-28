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НовостиПроисшествия28 ноября 2022 6:02

Глава Шерегеша получил ожоги, устраняя коммунальную аварию в здании администрации

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Глава Шерегешского городского поселения Вадим Швайгерт получил ожоги, пытаясь устранить коммунальную аварию в здании администрации. Информацию корреспонденту «Комсомолки» подтвердили в пресс-службе администрации Таштагольского района.

Ночью 27 ноября в кабинете МФЦ, который располагается в помещении поселковой администрации, произошел прорыв трубы. На место ЧП была вызвана аварийная бригада, а также глава Шерегешского городского поселения. Он первым пошел в кабинет и, открывая дверь, получил многочисленные ожоги. Следом за Вадимом Швайгертом заходил его водитель, который в итоге также пострадал.

В администрации не раскрыли информацию о состоянии здоровья главы, но отметили, что ждут возвращения руководителя на работу. Сейчас обязанности главы временно исполняет его заместитель.