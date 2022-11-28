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НовостиОбщество28 ноября 2022 7:25

В Кузбассе вновь перекроют дорогу из-за работ по строительству обхода Кемерова

Анастасия СЕРГЕЕВА

29 ноября в Кузбассе временно перекроют участок дороги Кемерово - Яшкино - Тайга из-за буровзрывных работ при строительстве обхода города Кемерово. Об этом предупредили в пресс-службе АПК.

Несмотря на сильные холода в Кузбассе продолжаются работы по строительству северо-западного обхода Кемерова. Завтра вновь будут производить буровзрывные работы, в связи с чем будет ограничено движение транспорта на 29 км автодороги. В период с 12.00 до 17.00 будет произведено пять взрывов. Каждый раз указанный участок трассы будет перекрываться на период от 30 минут до 1 часа. Между взрывами движение автомобилей будет разрешено.