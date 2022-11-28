В Кузбассе пропала без вести женщина в белой шапке

Фото: Лиза Алерт Кузбасс

В Прокопьевске пропала без вести 39-летняя Галина Сергеевна Шмырева (Давыдова). Ее поисками занимаются волонтеры ПСО «Лиза Алерт Кузбасс».

Последний раз женщину видели 24 ноября.

Приметы пропавшей: рост 167 см, плотного телосложения, волосы русые, глаза карие. Прокопчанка была одета в черную куртку, темно-синие джинсы, серые ботинки и белую шапку.

Всех, кто знает что-либо о местоположении женщины или готов оказать помощь в ее поисках, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.