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НовостиПроисшествия28 ноября 2022 8:27

В Кузбассе пропала без вести женщина в белой шапке

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: Лиза Алерт Кузбасс

Фото: Лиза Алерт Кузбасс

В Прокопьевске пропала без вести 39-летняя Галина Сергеевна Шмырева (Давыдова). Ее поисками занимаются волонтеры ПСО «Лиза Алерт Кузбасс».

Последний раз женщину видели 24 ноября.

Приметы пропавшей: рост 167 см, плотного телосложения, волосы русые, глаза карие. Прокопчанка была одета в черную куртку, темно-синие джинсы, серые ботинки и белую шапку.

Всех, кто знает что-либо о местоположении женщины или готов оказать помощь в ее поисках, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.