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НовостиПроисшествия29 ноября 2022 0:40

В Кемерове задержали похитителя мусорных контейнеров

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кемерове задержали 30-летнего похитителя мусорных контейнеров. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

В полицию обратился представитель компании, занимающейся сбором и переработкой вторсырья. По словам заявителя, в Заводском районе пропали два металлических мусорных бака, установленные на специально оборудованных площадках. Полицейские опросили жильцов, провели другие оперативно-розыскные мероприятия и в итоге нашли похитителя. Им оказался 30-летний мужчина, который имеет несколько судимостей. Подрабатывая водителем на автомобиле «ГАЗель», в свободное время он погрузил в машину мусорные баки и отвез их в пункт приема металлолома. Сумма причиненного ущерба превысила 24 тысячи рублей.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража».