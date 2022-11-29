В Кемерове задержали похитителя мусорных контейнеров

Фото: архив "КП" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кемерове задержали 30-летнего похитителя мусорных контейнеров. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

В полицию обратился представитель компании, занимающейся сбором и переработкой вторсырья. По словам заявителя, в Заводском районе пропали два металлических мусорных бака, установленные на специально оборудованных площадках. Полицейские опросили жильцов, провели другие оперативно-розыскные мероприятия и в итоге нашли похитителя. Им оказался 30-летний мужчина, который имеет несколько судимостей. Подрабатывая водителем на автомобиле «ГАЗель», в свободное время он погрузил в машину мусорные баки и отвез их в пункт приема металлолома. Сумма причиненного ущерба превысила 24 тысячи рублей.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража».