В Кемерове пропала без вести девушка в красной куртке

Фото: Лиза Алерт Кузбасс

В Кемерове разыскивается 25-летняя Мария Александровна Гончаренко. Ориентировку на пропавшую без вести разместили в соцсетях волонтеры ПСО «Лиза Алерт Кузбасс».

28 ноября девушка ушла из дома и пропала.

Сообщается, что горожанка невысокого роста (160 см), нормального телосложения, у нее темно-русые волосы, светло-карие глаза. Когда ее видели в последний раз, на ней была красная куртка, серые штаны, черные ботинки и серая шапка.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении молодой женщины или готов оказать помощь в ее поисках, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.