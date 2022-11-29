В Кузбассе появились новые автобусные маршруты и остановки

Фото: пресс-служба АПК

В Кузбассе вводятся новые автобусные маршруты и организовывают дополненные остановки. Об этом рассказали в пресс-службе АПК.

В регионе ведется активное строительство: появляются не только новые дома, но и целые микрорайоны. Все это требует развития маршрутной сети общественного транспорта.

- В регионе реализуется целый комплекс мер: вводятся новые направления перевозок, корректируются схемы и расписание движения по уже действующим маршрутам. Конечная цель - комфорт кузбассовцев, которые пользуются общественным транспортом, - отметил губернатор Сергей Цивилев.

Так, чтобы туристам было удобнее добраться до спортивно-туристического комплекса «Шерегеш» в ноябре этого года был запущен новый междугородный маршрут № 582 Прокопьевск - Новокузнецк - Таштагол.

В связи с объединением Краснобродского городского и Прокопьевского муниципального округов маршрут № 178 Киселевск - Новокузнецк теперь проходит через пгт Краснобродский.

По воскресеньям два рейса автобуса № 685 Кемерово - Тараданово заходят в Перехляй для того, чтобы студенты могли сесть в автобус непосредственно в селе.

Кроме того, автобус № 530, следующий из Кемерова в Новокузнецк, теперь заезжает в Ленинск-Кузнецкий. Также появилось дополнительное отправление из Ленинска-Кузнецкого до Новокузнецка в обеденное время. В Прокопьевске маршрут № 154 продлен до остановки «Сельская больница», в Мариинске введен дополнительный утренний рейс до Суслово. В Юрге появился дневной рейс по маршруту № 107, а по городскому маршруту № 6 Тайга - Таежный увеличено количество рейсов.

Для жителей новых микрорайонов вводят дополнительные остановки и запускают автобусы. Так, в Кемерове за последние три года организована работа маршрутов: «Верхний Бульвар» - маршруты № 244, № 104; «Московский проспект», «Родные просторы», «Цветной бульвар», «Притомский», «Кемерово-Сити» - маршруты №№ 84, 88, 90А; «Березовая роща» - маршруты № № 85, 87, 36, 2, 91, 30т; «Восточный» - маршруты №№ 16, 19, 82.