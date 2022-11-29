Дымка и гололедица: в ГИБДД Кузбасса предупредили о дополнительных опасностях на дорогах

Фото: ГИБДД Кузбасса

Сегодня в Кузбассе вновь ожидается морозная погода с отметками -35 градусов, также возможно образование дымки, на дорогах - гололедица. В связи с этим в Госавтоинспекции Кузбасса призвали автомобилистов отложить поездки на дальние расстояния.

Сложные погодные условия повышают риск возникновения аварийных ситуаций. В морозные дни из-за тумана, клубов пара от транспорта снижается видимость на дорогах.

В ГИБДД рекомендовали водителям двигаться с максимально низкой скоростью, увеличить дистанцию и боковой интервал. Проезжая мимо остановок и при подъезде к пешеходным переходам, необходимо заранее снижать скорость.

Если в морозы пришлось собраться в дальнюю дорогу, то с собой необходимо взять дополнительную теплую одежду и горячие напитки, проверить заряд батареи телефона, а также работу систем, отвечающих за обогрев салона и работу двигателя. Рекомендуется обратить внимание на соответствие погодным условиям используемого топлива и технических жидкостей.

Пешеходам в морозы нужно переходить дорогу с максимальной осторожностью, особенно в районах остановок, где снижают видимость клубы пара от стоящих автобусов.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, необходимо сообщить о случившемся по единому номеру вызова экстренных оперативных служб - 112. За помощью можно обращаться по телефону дежурной части ГИБДД в Кемерово 8(3842)718-518, а также к инспектору ГИБДД, находящемуся в поле зрения.