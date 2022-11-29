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НовостиОбщество29 ноября 2022 4:03

В Кузбассе судебный пристав спас мужчину, у которого случился приступ эпилепсии

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Междуреченске судебный пристав помог мужчине, у которого случился приступ эпилепсии в здании суда. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Кемеровской области - Кузбассу.

Житель Междуреченска оказался в суде после того, как его задержали за пьянство (ст. 20.21 КоАП РФ). В коридоре мужчине стало плохо, и он упал на пол. Один из судебных приставов понял, что у нарушителя случился эпилептический приступ, и оказал ему первую помощь, необходимую в таких случаях. Вскоре на место прибыли медики скорой помощи. Они подтвердили эпилептический приступ.