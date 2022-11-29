В кузбасском городе спасатели вывели из горящего дома пятерых человек

Фото: МЧС Кузбасса

В Киселевске произошел пожар в подъезде двухэтажного дома на улице Кулундинской. Спасатели помогли жильцам покинуть горящее здание.

Как рассказали в МЧС Кузбасса, ЧП произошло в понедельник, 28 ноября. К моменту прибытия пожарных в подъезде был сильный дым. 10 жильцов успели выбраться из дома самостоятельно, а еще пятерым, в том числе двоим детям, понадобилась помощь спасателей. Пожарные эвакуировали их по лестничным маршам.

В результате возгорания пострадала одна из квартир на первом этаже. По предварительным данным, возможной причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем.

Специалисты МЧС Кузбасса напомнили, что в случае возгорания нужно как можно быстрее сообщить о происшествии в пожарную охрану по номеру «101» или «112». Затем надо следовать четким правилам, более подробно о которых «Комсомолка» писала ранее.