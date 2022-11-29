В Кузбассе пьяный водитель врезался в ограждение, уходя от погони

Фото: ГИБДД Кузбасса

В Новокузнецке пьяный водитель спровоцировал погоню и несколько раз нарушил ПДД. Об инциденте рассказали в ГИБДД по Кемеровской области.

Сотрудникам ГИБДД от горожан поступила информация, что за рулем Toyota Corolla находится нетрезвый водитель. Инспекторы заметили автомобиль на проспекте Кузнецкстроевском и потребовали у водителя остановиться. Однако тот увеличил скорость и попытался скрыться от полицейских. В ходе погони автомобилист несколько раз грубо нарушил ПДД, в том числе, трижды выехал на встречную полосу, шесть раз проехал на красный свет.

В итоге на улице Гончарова водитель не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. После этого мужчина попытался убежать, но инспекторы его задержали.

Фото: ГИБДД Кузбасса

Нарушителем оказался 32-летний житель Киселевска. Мужчина оказался нетрезв – это подтвердили результаты медицинского обследования. Раньше молодой человек уже привлекался к ответственности за «пьяное» вождение, поэтому сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

Фото: ГИБДД Кузбасса

На мужчину составили 15 административных протоколов. Общая сумма штрафов превышает 40 000 рублей. За ряд нарушений помимо штрафов предусмотрено лишение прав.

Госавтоинспекция призвала кузбассовцев соблюдать Правила дорожного движения, а также не оставаться безучастными к проблемам безопасности на дорогах. О случаях, когда водители садятся за руль пьяными, нужно сообщать по телефонам дежурной части УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области: 8-(3842)-718-518 или по телефону 02 (102 – с мобильного).