В Кемерове начали сносить аварийный дом на проспекте Ленина

Фото: администрация г. Кемерово

В Кемерове начался снос аварийного здания на проспекте Ленина рядом с вокзалом. Об этом сообщили в городской администрации.

Этот дом был признан аварийным еще в 2016 году, и в нем никто не жил. Квартиры были выкуплены представителями бизнеса в коммерческих целях – под снос и последующее строительство. При этом здание за несколько лет так и не снесли, а весной этого года часть дома обрушилась.

После этого администрация города обратилась в Заводский районный суд с иском об обязании собственников дома демонтировать аварийную постройку и привести в порядок территорию. 26 декабря решение суда о сносе здания вступило в силу.