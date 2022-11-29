В Кузбассе полицейские разыскивают мужчину, который совершал преступления с 1999 по 2013 год

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Кузбасские полицейские обратились к жителям региона с просьбой помочь в установлении личности разыскиваемого преступника.

Полицейские считают, что мужчина причастен к преступлениям, совершенным в период с 1999 по 2013 годы на территории Промышленновского района. При этом, что именно сделал человек, не уточняется.

Примерный возраст разыскиваемого: от 47 – 54 лет.

Приметы: рост 170-175см, лицо европейского типа, плотного телосложения.

Также полиция опубликовала портреты мужчины, которые были составлены со слов пострадавших.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Всех, кто может помочь в установлении личности мужчины, сотрудники полиции просят сообщить об этом по телефонам: 8-(3842)-32-76-38, 49-51-21, 8-909-517-00-98 или 02 (102 – с мобильного).