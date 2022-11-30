В кузбасском городе жители нескольких домов остались без отопления из-за аварии

Фото: кадр телеграм-канал Константина Тихонова

В Ленинске-Кузнецком из-за коммунальной аварий жители временно остались без отопления и горячей воды. О происшествии рассказал глава города Константин Тихонов.

Днем во вторник, 29 ноября, произошел порыв на участке тепловой сети в районе проспекта Кирова, 87-89. В связи с этим была ограничена подача отопления и горячего водоснабжения.

Кроме того, коммунальные службы устраняли последствия порыва на магистральном водоводе на пересечении улицы Шакурина и проспекта Ленина.

К вечеру все работы были завершены, после чего специалисты приступили к заполнению магистрали. Повышение температуры теплоносителя проводилось поэтапно. Подачу тепла в полном объеме всем потребителям обещали восстановить до 3.00 30 ноября.