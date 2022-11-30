В Кузбассе воспитатель детского сада отсудила около 700 тысяч рублей за незаконное увольнение

Фото: архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе женщина, отработавшая более 33 лет воспитателем в одном из сельских детских садов, отсудила около 700 тысяч рублей за незаконное увольнение. Об этом рассказали в Мариинском городском суде.

В детском дошкольном учреждении сократилось количество детей, а также объемы финансирования, в связи с чем руководство решило сократить штат. Воспитательнице с 33-летним предложили изменить трудовой договор. Согласно новым условиям, педагогическая нагрузка горожанки снижалась до 0,4 ставки воспитателя, но за ней оставалось по совмещению 0,25 ставки музыкального руководителя. В уведомлении было оговорено, что в случае отказа от предложенных условий через два месяца трудовой договор будет расторгнут. Воспитатель отправилась в очередной отпуск, а когда вернулась, была уволена в связи с сокращением.

Педагог не согласилась с решением руководства и обратилась в суд, требуя восстановить ее на работе, взыскать средний заработок за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда. Две судебные инстанции пришли к выводу, что при увольнении воспитателя были допущены нарушения. В итоге женщину восстановили в должности, а с образовательного учреждения взыскали средний заработок за время вынужденного прогула в размере около 680 тысяч рублей, а также компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей и расходы по оплате юридической помощи в размере 5 тысяч рублей.

Отмечается, что образовательное учреждение не согласилось с таким решением и подало апелляцию в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции.