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НовостиПроисшествия30 ноября 2022 4:50

В Кузбассе мужчина «заминировал» остановку

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Белове полицейские задержали мужчину, который сообщил о минировании остановки. Об этом рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Звонок поступил на номер «112». Неизвестный сказал, что остановка общественного транспорта заминирована, после чего полицейские отработали сигнал. Информация не подтвердилась. Вскоре звонившего задержали. Им оказался 35-летний беловчанин, который имеет уже несколько судимостей. Мужчина во всем признался и пояснил, что совершил звонок из хулиганских побуждений, будучи нетрезвым.

На беловчанина завели уголовное дело. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.