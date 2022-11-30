В Кузбассе мужчина «заминировал» остановку

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Белове полицейские задержали мужчину, который сообщил о минировании остановки. Об этом рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Звонок поступил на номер «112». Неизвестный сказал, что остановка общественного транспорта заминирована, после чего полицейские отработали сигнал. Информация не подтвердилась. Вскоре звонившего задержали. Им оказался 35-летний беловчанин, который имеет уже несколько судимостей. Мужчина во всем признался и пояснил, что совершил звонок из хулиганских побуждений, будучи нетрезвым.

На беловчанина завели уголовное дело. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.