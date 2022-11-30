1 декабря в Кемерове пройдут массовые проверки водителей

Фото: архив "КП" Фото: Кирилл ЧАЩИН

1 декабря сотрудники ГИБДД проведут в Кемерове рейды на дорогах. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Массовые проверки будут направлены на пресечение нарушений по перевозке детей, а также на привлечение к ответственности нетрезвых водителей.

В Госавтоинспекции напомнили, что для детей до семи лет нужно использовать автокресла. Дети с 7 до 11 лет на переднем сиденье должны быть пристегнуты с помощью удерживающих систем, на заднем - штатными ремнями безопасности. Штраф за нарушение составляет три тысячи рублей.

Для нетрезвых и отказавшихся от медицинского освидетельствования водителей предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишения прав на срок от полутора до двух лет. Кроме того, на злостных нарушителей могут завести уголовное дело.