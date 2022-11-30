Мобилизованные попросили у мэра Новокузнецка печки для обогрева

Фото: телеграм-канал Сергея Кузнецова.

Мобилизованные из Кузбасса, находящиеся сейчас в Омске, попросили у мэра Новокузнецка печки для обогрева. Об этом рассказал глава города Сергей Кузнецов в своем телеграм-канале.

В выходные в личные сообщения к нему обратился солдат из Новокузнецка. Он попросил привезти печки для обогрева в военную часть Омска. Мэрия оперативно организовала сбор с предпринимателями, но на складах в наличии оказалось всего пять печек. Поэтому подключили ремесленников.

Одна из местных компаний предоставила печи «буржуйки». Также печи были оперативно изготовлены силами предпринимателя. Кроме того, другое предприятие выделило 10 тонн сортированного угля.

В 6.00 машина с печами и углем, расфасованным в мешки, уехала в Омск.