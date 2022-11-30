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НовостиОбщество30 ноября 2022 6:22

Житель Кузбасса смог вселиться в квартиру матери только с помощью приставов

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Анжеро-Судженске судебные приставы помогли мужчине вселиться в квартиру матери. Об инциденте рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Кемеровской области.

Мужчина был прописан в этой квартире, но не жил там из-за конфликта с матерью. Женщина не пускала его в помещение, не давала ключи и не разрешала перевезти личные вещи.

Судебные приставы провели с женщиной беседу, а также ознакомили ее с материалами исполнительного производства, сроками для добровольного исполнения и мерами принудительного характера. После этого горожанка перестала препятствовать вселению сына в квартиру.