Житель Кузбасса смог вселиться в квартиру матери только с помощью приставов

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Анжеро-Судженске судебные приставы помогли мужчине вселиться в квартиру матери. Об инциденте рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Кемеровской области.

Мужчина был прописан в этой квартире, но не жил там из-за конфликта с матерью. Женщина не пускала его в помещение, не давала ключи и не разрешала перевезти личные вещи.

Судебные приставы провели с женщиной беседу, а также ознакомили ее с материалами исполнительного производства, сроками для добровольного исполнения и мерами принудительного характера. После этого горожанка перестала препятствовать вселению сына в квартиру.