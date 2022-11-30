Горнолыжный сезон на горе Югус в Кузбассе стартует 17 декабря

Открытие сезона на горнолыжном курорте Югус в Междуреченске состоится 17 декабря. Об этом сообщил глава города Владимир Чернов.

Сейчас на горе ведутся последние приготовления: накидывается пушками снег и готовятся трассы. В распоряжении лыжников и сноубордистов будет пять трасс: слалом, слалом-гигант, туристическая и две лесные.

В день открытия на горе пройдет фестиваль «Блистающий Югус». В рамках мероприятия запланирован ночной спуск со склона в светящихся костюмах.

Фото: телеграм-канала Владимира Чернова

Напомним, что на другом кузбасском горнолыжном курорте – «Шерегеш» - сезон стартовал 12 ноября.