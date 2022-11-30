В программу газификации включены еще 19 населенных пунктов Кузбасса

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В Кузбассе будут газифицированы еще 19 населенных пунктов. Такие данные были озвучены на совещании с участием губернатора Сергея Цивилева и руководства подразделений компании «Газпром».

Запланировано построить 11 газопроводов протяженностью 123 км, в результате газом будут обеспечены семь тысяч домовладений и квартир, а также 26 котельных.

По словам губернатора, в регионе расширяются объемы не только по обеспечению газом частных абонентов.

- В Кузбассе в этом году по решению правительства РФ создано пять зон льготного режима налогообложения. Там будет развиваться промышленность, многие инвесторы уже изъявили желание открыть производства, им тоже нужен газ. К тому же сейчас большие объемы газа требуются для активно развивающегося горнолыжного курорта «Шерегеш», - сказал глава региона.