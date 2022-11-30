Горнолыжный курорт «Шерегеш» в Кузбассе будет газифицирован метаном, добытым из угольных пластов

Фото с совещания. Пресс-служба АПК.

Реализация сжиженного природного газа (СПГ), добытого из метана угольных пластов, планируется по двум направлениям - заправка карьерной техники и газификация отдаленных районов Кузбасса, в том числе горнолыжного курорта «Шерегеш». Данная информация прозвучала в ходе совещания губернатора Сергея Цивилева с руководством подразделений компании «Газпром».

Напомним, что в Кузбассе реализуется проект по добыче метана из угольных пластов. На сегодняшний день выполнены геологоразведочные работы, пробурено 39 скважин. Планируется построить завод по производству сжиженного природного газа производительностью 220 тыс. тонн в год.

- Извлечение метана из угольных пластов - это безопасность шахтеров и экология, так как метан, который выходит в атмосферу, наносит в 25 раз больше вреда, чем углекислый газ. Решение этих задач для региона позволяет существенно улучшить экологическую ситуацию, повысить туристическую привлекательность курорта «Шерегеш» и в целом повысить качество жизни в отдаленных поселениях, - отметил Сергей Цивилев.