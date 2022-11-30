В Кузбассе сотрудники ГИБДД помогли водителю заглохшего в 30-градусный мороз автомобиля

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

В Юрге инспекторы пришли на помощь водителю, у которого в 30-градусный мороз на трассе заглох автомобиль. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Экипаж ГИБДД заметил на трассе Р-255 «Сибирь» автомобиль УАЗ-3303, стоявший на обочине с открытым капотом. Рядом находились трое мужчин, которые пытались починить машину. Как оказалось, водитель и его пассажиры возвращались в Томск из Шерегеша, куда ездили по работе. Во время движения машина заглохла, запустить двигатель в 30-градусный мороз они не смогли.

Инспекторы дали возможность мужчинам отогреться в патрульном автомобиле и помогли им завести их машину.