Губернатор Кузбасса выступил на заседании комиссии Госсовета РФ направлению «Энергетика»

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В режиме видеосвязи обсуждались вопросы обеспечения промышленной безопасности на предприятиях топливно-энергетического комплекса, в том числе на предприятиях угольной отрасли.

Участники заседания под председательством помощника Президента, Секретаря Государственного Совета Игоря Левитина и губернатора Кузбасса Сергея Цивилева обсудили ход исполнения поручений Президента России. Представители федеральных органов исполнительной власти доложили о проделанной работе по актуализации нормативной правовой базы в сфере обеспечения безопасности в отраслях ТЭК. Отдельно была отмечена важность принятия Программы улучшения условий труда в организациях угольной промышленности, повышения безопасности ведения горных работ, снижения аварийности и травматизма в угольной промышленности, поддержания боеготовности военизированных горноспасательных, аварийно-спасательных частей на 2023-2025 годы, утвержденной Минэнерго совместно с заинтересованными органами власти.

Игорь Левитин подчеркнул, что дальнейшее повышение уровня промышленной безопасности - важнейшая задача не только для угольной отрасли страны, но и для электроэнергетики, гидроэнергетики, нефтегазовой и атомной отраслей.

- Задача, которая стояла перед нами и остается сейчас актуальной - не допустить аварий на предприятиях топливно-энергетического комплекса. Ежегодно мы будем уделять внимание вопросам промышленной безопасности с участием руководителей предприятий и регионов, внимательно подходить ко всем предложениям, - подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

По итогам обсуждения подготовлены рекомендации федеральным и региональным органам исполнительной власти, хозяйствующим субъектам о необходимости продолжения работы по повышению промышленной безопасности и охраны труда, снижения аварийности, сохранения жизни и здоровья работников предприятий и организаций в отраслях топливно-энергетического комплекса.